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Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada, kapı koluna gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay dün akşam 19.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sağ kapı kolunun içerisine gizlenmiş şekilde; 4 parça halinde 105,28 gram Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 51,85 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 6 adet Extasy maddesi, 1,45 gram Skunk maddesi ve 1 adet bilgisayar mousesi şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan Hassas Terazi ele geçirildi.


Araç içerisinde bulunan şüpheli U.B. ile S.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusuna tamamlanan şüpheliler, bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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