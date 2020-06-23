İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


Gelibolu Demirtepe köyü Doğanarslan mevkii ormanlık arazi içerisinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D, A.Ş ve A.S. isimli şüpheli şahısları bitkilere bakım yaparken suçüstü yakaladı.


Ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan arama sonucunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli T.D, A.Ş ve A.S. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.