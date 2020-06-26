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Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu'ya bağlı Kavaklıktepe köyünde ayçiçeği ekili tarlada yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ayçiçeği tarlasını kontrol eden ekipler, ekili halde 2 bin 875 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Gelibolu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konulurken, tarla sahibi Ö.Ö., isimli şahsın ifadesi doğrultusunda şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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