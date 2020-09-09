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Gelibolu'daki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 13.15 sıralarında meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerin ardından söndürüldü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Keşan ve Tekirdağ Orman ekiplerine bağlı arazözler ile 5 helikopterin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

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