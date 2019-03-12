Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 9. Bölge Finali Çanakkale'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Genelinde Liseler Arası düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" nın 9. Bölge Finali, Çanakkale Merkez Dumlupınar Camisi'nde yapıldı.

Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe' nin başkanlık yaptığı jüri komisyonu bölge finaline yükselen öğrencilere; hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, Türkçe' yi doğru, güzel ve etkili kullanabilme, öz güven ve minber hakimiyeti, beden dilini doğru ve etkili kullanma, zamanı etkili kullanma, dış görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendirerek puan verdiler.

Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Genç birinci,

Nilüfer Özlüce Rasim Özden ören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf İslam Özgül tekin ikinci, Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed İbrahim AVCI üçüncü oldu.

Seçici Kurul Üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren öğrencilere, Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Müftüsü Arif Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından ödülleri verildi.