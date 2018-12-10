Gençler sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde gençler sokak hayvanları için belirledikleri 10 noktaya her akşam düzenli olarak mama bırakıyor.

Fatih Üstün, ilk zamanlar kendi imkanlarıyla aldığı mamaları sokak hayvanlarına dağıtırken, bunu gören arkadaşları da destek olmak istedi. Toplanan 6 kişilik grup her akşam ilçe merkezinde bulunan 10 merkeze mama bırakıyor. Fatih Üstün, ”İlçe merkezinde belirli noktalara aldığım mamaları dağıtıyordum. Bana destek olan 5 arkadaşı grubuma kattım. Şimdi ben dahil 6 arkadaş ile ilçe merkezinde bulunan 10 noktaya akşam mesai bitiminde mamalarımızı dağıtıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için bu uygulamamızı ilçe merkezinde gerçekleştiriyoruz. Mama dağıtımına başladığım zaman dağıtım noktalarına derin tabak almıştım, bu tabaklarımız 2 gün yerinde durdu. 3. günü yerlerinde bulamadık. Şimdi ise bu uygulamamı plastik tabaklarla yapıyoruz" dedi.

Üstün, "Günlük 15 kilo mama dağıtıyoruz, ancak bütçemiz belirli yere kadar el veriyor. Sağ olsunlar ilçemizdeki hayvan severlerimiz de bizim yükümüzü hafiflettiler, maliyet yükselince bizlere destek olmaya başladılar. Yine Ethica sigorta şirketi de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bizlere 150 kilo mama göndererek destek oldu. Halkımızın mama destekleri devam edecek olursa bu faaliyetimizi ilçe genelinde yapmayı düşünüyoruz” dedi.