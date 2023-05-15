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Gençlik Haftası kutlamaları çelenk töreni ile başladı

Çanakkale’de 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Çanakkale'de 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile gençler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ile sona erdi.

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