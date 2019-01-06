Gençlik şühedanın izinde

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şühedanın İzinde" projesi kapsamında Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Demircioğlu Caddesi üzerinden Atatürk Caddesine çıkıp Kordon Boyu'na doğru yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen anma törenlerinin artık Türkiye'nin 81 ilinde yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin manevi başkenti olan Çanakkale'de de Sarıkamış kahramanlarını andıklarını ifade eden Alp, "Çanakkale kahramanlar şehri, Sarıkamış'tan ayrı düşünülemez. Sarıkamış harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nın o döneminde görünüşte belki bir zafer değildir. Ancak Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında oynadığı büyük rol yadsınamaz bir gerçektir. Bizler bugün o şuurla, o duyguyla atalarımızın izinde onları bir kez daha yad ediyoruz. Makamların en yücesi olan şehadete eren Mehmetçiklerimiz, ruhunuz şad, mekanınız cennet-i azam olsun" ifadelerini kullandı.