İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.

Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Gökçeada-Kabatepe hattında bir günde 18 sefer yaptı.


Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Gökçeada-Kabatepe hattında üç gemiyle hizmet verdik. Bu hatta rekor sayıda sefer gerçekleştirildi. Üç gemiyle sefer yapan GESTAŞ, 24 saat esasıyla bir günde toplam 18 sefer yaptı. 3 gün sonunda toplam sefer sayısı 54 olarak gerçekleşecek. Gökçeada-Kabatepe hattında bir sefer süresinin 2 saat olduğu düşünüldüğünde günde 18 sefer rekor olarak kabul ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.