Gestaş, lojistik sektörünün paydaşlarıyla buluşuyor

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı'nda taşımacılık ve lojistik sektöründen firmalar bir araya geldi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., fuara katılan firmalar arasında yerini aldı.

Uluslararası taşımacılık rotasında “Orta Koridor” olarak tanımlanan ve Londra'dan başlayıp Çin'e uzanan hattın en stratejik noktası olan Mersin'de, taşımacılık ve lojistik sektöründen firmalar bir araya geldi. 28 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, sektördeki tedarik zincirinin tüm paydaşlarını buluşturdu. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'de, fuardaki yerini alarak bölgedeki mevcut iş ortakları ve potansiyel iş ortaklarıyla temaslar kurdu. Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya taşımacılık yapan, “Orta Koridor” diye tanımlanan hatta Boğaz geçişinde İstanbul veya Çanakkale güzergâhını kullanan nakliye şirketleriyle temas kuran Gestaş yetkilileri, fuar boyunca katılımcılara sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi.