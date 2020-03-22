Gestaş'tan 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, korona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı olarak 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirdi.

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, 65 yaş üstü kişilerin kullanımına açık olan 65+ Gestcardlar tüm hatlarımızda geçişlere kapatılmış olup, 65 yaş üstü indirimleri uygulamadan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.