GESTAŞ'tan açıklama

Çanakkale - Eceabat seferini yapan GESTAŞ firmasına ait Karahasan-2 feribotun makine dairesinde henüz bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükseldi. 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a seferini tamamlayamayan GESTAŞ firması yetkilileri de yaptığı açıklamada, "Karahasan 2 adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan arıza sebebiyle seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, sahil güvenlik, kıyı emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı emniyet kurtarma botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir" cümlelerine yer verdi.

Karaya oturan geminin delik olup olmadığı dalgıçlar tarafından inceleniyor.