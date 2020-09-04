Geyikli ve Karabiga'ya doğalgaz müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Geyikli'nin ve Karabiga'nın doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildiği müjdesini verdi.

Çanakkale'nin tüm ilçe ve beldelerinin kalkınması için gayret ettiklerini belirten Turan; “Hamdolsun, bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Tarihin, denizin ve doğanın buluştuğu kentlerimiz Geyikli'miz ve Karabiga'mız doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildi. Dün itibarıyla bu karar alındı. Bizde başlayan iş, biten iştir” dedi.

Doğalgazın beldelerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Turan, “Bu iki güzel sahil beldemiz gün geçtikçe büyüyen beldelerimiz. Doğalgazın gelmesi; turizmin gelişmesine önemli katkı sunacak, beldelerimizin havasını daha temiz kılacak, evlerimizin ısınmasında rahatlık sağlayacak. Özellikle kadınlarımız soba ve kömür derdinden kurtulacak. Hemşehrilerimize, Geyikli'mize ve Karabiga'mıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.