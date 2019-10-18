Geyikli zeytini dünya markası olma yolunda

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde zeytin hasadı bu yıl ilk kez düzenlenen şenlikle başladı. Şenliğe katılan yetkililerden tüketicilere hileli zeytinyağı uyarısı geldi.

Kuzey Ege'nin en önemli zeytin üretim alanlarından Ezine'de zeytin hasadı renkli görüntülerle başladı. Geyikli beldesinde bu yıl ilk kez düzenlenen hasat şenliğinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri stand açtı, şenliğe katılan vatandaşlara zeytinyağı tadım eğitimi verildi ve en iyi natürel sızma zeytinyağı yarışması düzenlendi.

Zeytin konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren minik öğrencilerin de ödüllendirildiği açılış töreninde konuşan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu hedeflerinin beldeyi bir zeytin markası yapmak olduğunu söyledi.

Oruçoğlu, “Geyikli zeytinyağı birinci kalite bir zeytinyağı, nefaseti çok güzel bir zeytinyağı. Bunu, tüketim bilincini artırmak için bir festivale dönüştürmek istedik. Geyikli'yi zeytinde ön plana çıkaracağız. oldukça iyi firmalarımız, markalarımız var.Yeni markalara ilişkin de çok müraacatlar var.” diye konuştu.

Hileli zeytinyağına dikkat

Bölgede yılda ortalama 45 bin ton zeytin ve 9 bin ton zeytinyağı üretildiğini belirten üreticilerin en büyük sorunu ise hileli zeytinyağları.

Bölge dışından bazı firmaların tohum yağlarıyla karıştırarak ve kimyasal müdahale ile hileli zeytinyağı elde ettiğini öne süren yerel üreticiler, vatandaşların uzman olmadıkları için bu durumu anlamalarının çok zor olduğuna dikkat çekti. Üreticiler, vatandaşların sağlığıyla oynayan bu firmalara yönelik yaptırımların da artırılmasını istedi.

Hem üreticileri hem de tüketicileri uyardı

Geyikli Zeytin Hasat Şenliği'ne katılan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da üretici ve tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

“Ezine bölgemizde üretilen zeytinler çok kaliteli bunu herkes biliyor. Ama bunu zeytinyağına dönüştürmemizde bazı sıkıntılarımız var, eksikliklerimiz var.” diye konuşan Karadağ, “Biz son 3-4 yıldır sürekli eğitimler yapıyoruz, uygulamalı kurslar veriyoruz. "Zeytinyağının kalitesini nasıl arttırabiliriz" diye uğraşlar veriyoruz. Belli bir aşama kaydettik ama istediğimiz seviyede değil. Biz zeytinyağını en kaliteli şekiilde üretip markalaşma, coğrafi işaret alma ve dünya pazarlarına girmeyi hedefliyoruz. Belki 3-5 sene sürecektir ama bunu başaracağız. Uzmanlar bu bölgede yetiştirilen zeytinden üretilen yağın en iyi kalite olduğunu söylüyorlar.” ifadesini kullandı.

İyi bir zeytinyağı üretiminin bahçe temizliğinden başlayıp usulüne uygun budama, gübreleme,hasat ve zeytini sağlıklı koşullarda depolamaktan geçtiğini kaydeden Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ “Naylon çuvallar ya da filelerde değil, kasalarda muhafaza edip anında hemen sıkıma göndermek gerekiyor.Eğer bunu bekletirsek en büyük sorun burada çıkıyor zaten. Eğer beklerse kaliteyi en az yüzde elli kaybetmiş oluruz.” dedi.

Tüketicileri de hileli zeytinyağı konusunda uyaran Karadağ, “Tüketici çok iyi bildiği yerlerden alsın ve ucuz yağlara rağbet etmesin. Bir zeytinyağının maliyeti bellidir. 13 liraya 15 liraya zeytinyağı satıyorlar Bu mümkün değil, zaten maliyeti o kadar.” diye konuştu.