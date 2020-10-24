Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yetişen zeytinlerden yapılan zeytinyağı, Uluslararası Sızma Zeytinyağı Yarışmasında Altın Prestij ödülü aldı.

Türkiye'de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin en önemli merkezlerden biri olan Geyikli'de 1963 yılından bu yana zeytinyağı üretimi yapan Muharrem Ayvaz işletmesi, Arjantin'de düzenlenen OLİVİNUS 2020 Dünya Sızma Zeytinyağı yarışmasında Altın Prestij Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl yarışmaya dünya zeytinyağı üretiminin lokomotifi durumundaki İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Fas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden binlerce firma katıldı.

Geyikli'de üretilen kaliteli zeytinyağını artık dünyanın da tanıdığını kaydeden şirket yöneticisi Semih Ayvaz, “Sağlıklı ve lezzetli zeytinyağının en önemli unsurlarından birinin kaliteli üretim olduğunu söyleyebiliriz. Son teknoloji makinalarımız ile üretim yapıyoruz. Üretim konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz” dedi.

Sağlıklı ve doğal yaşam bilincinin artmasıyla Türkiye'deki zeytinyağına olan ilginin arttığını ifade eden Ayvaz, “Vatandaşlarımız zeytinyağı alırken markası ve etiketi olan ürünleri tercih etmeli, bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylıdır. Koku ve tat zeytinyağının kalitesinin anlaşılması açısından önemli bir faktördür. Zeytinyağını tattığınızda dilinizin yanlarında ve boğazınızda yakıcılık hissi almanız gerekir, bu yakıcılığın asitle ilgisi yoktur" diye konuştu.

Bölgede yılda ortalama 45 bin ton zeytin ve 9 bin ton da zeytinyağı üretiliyor.