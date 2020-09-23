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Geyikli'de tableti olmayan öğrenci kalmayacak

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bilgisayar ya da tableti olmadığı için uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin yardımına belediye yetişti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bilgisayar ya da tableti olmadığı için uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin yardımına belediye yetişti. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu tablet seferberliği başlattı.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Tablet ve bilgisayarı olmayan öğrencimiz kalmayacak' diyen Oruçoğlu, "Her şey, geleceğimiz olan çocuklarımız için. Uzaktan eğitimde ihtiyacı olan hiçbir öğrencimiz tabletsiz kalmayacak. Tablet alımlarımızı yapıyor ve öğrencilerimize teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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