İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geyikli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen araştırmalar neticesinde; 14 Mayıs Cuma günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 7 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de idari işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.