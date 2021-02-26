Geyikli'de yaza hazırlık çalışmaları

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, belediye ekiplerince yaz sezonu öncesi larva ve yabani otlara karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgelerinden biri olan Geyikli beldesinde yaza hazırlık çalışmaları başladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Beldemiz ve mücavir alanımızda yaza hazırlık olarak tüm rögarlarda haşerelerle mücadele amaçlı uçkun ve larva ilaçlaması, aynı zamanda yabani ot ilaçlaması yapılmıştır. Keyifli bir yaz sezonu geçirebilmek için tedbirlerimizi zamanında almaya devam ediyoruz” dedi.