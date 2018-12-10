Gıda konusunda doğru bilinen yanlışlar ÇOMÜ'de konuşuldu

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yonca Yüceer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta davetli konuşmacılar Metin Yurdagül ve Ebru Akdağ'ın kısa özgeçmişlerinin okunmasının ardından sunumlara geçildi.

MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ yaptığı sunumda, gıda ve beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi. İnsanlığın bilgi çağını yaşadığını belirten Akdağ, gelişen teknoloji sebebiyle her şeyin çok hızlı değiştiğini, bilgi çeşitliliğinin ve yanlış bilgilerin insanların kafalarını karıştırdığını vurguladı. Akdağ; gıda konusunda en doğru bilgiye sahip uzmanlar gıda mühendisleri ve diyetisyenlerdir diyerek gıda konusunda medyada yer alan yanlış bilgilerden de örnekler verdi.

MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül ise Türkiye'de son 10 yıldır medyada herkesin gıdadan bahsettiğini, gıda konusunda uzman olmayan kişilerin yanlış bilgilerinin hızlıca yayılarak bilgi kirliliği yarattığını ve kamuoyunu olumsuz etkilediğini söyledi. Toplumda, margarinlerle ilgili yanlış bilinenlerin olduğunu dile getiren Yurdagül, sunumunda yağlar, paketli ürünler, margarinden modern margarine gibi konu başlıklarını detaylı olarak açıkladı.

Sunumların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.