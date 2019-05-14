Gıda OSB hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürecek

Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2018 yılında tarım sektörüne toplam 14,5 Milyar TL, hayvancılık sektörüne 3,7 milyar TL destek sağlandığını hatırlattı. Turan, “Dünyanın en stratejik sektörlerinden biri olarak öne çıkan tarım sektörü, Türkiye'nin ekonomik gelişim sürecine, üretimine, istihdamına ve milletimizin sağlıklı ve güvenli gıda teminine önemli katkı sağlamaktadır. Tarımsal üretim yapan çiftçilerimiz, ülkemizin ekonomisine sundukları faydalarla birlikte ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşması için birçok zorluk içinde, büyük emek ve fedakarlıkla çalışmaktadır. 17 yıldır ülkemizin eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya her alanda kalkınması için proje ve uygulamalarımızı hayata geçirirken, tarım sektörünü, üretici ve çiftçilerimize yönelik desteklerimizi de ihmal etmedik. Tarım sektörüne 2002 yılında toplam 1,8 Milyar TL destek verilmiş iken, 2018 yılında toplam 14,5 Milyar TL nakit destek sağladık. 2002 yılında 83 milyon TL olan hayvancılık destekleme ödemeleri, 2018 yılında 3,7 milyar TL'ye yükseldi” dedi.

Türkiye'nin, yapılan olumsuz algının aksine gıda ve tarım ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülke konumunda olduğunu da söyleyen Turan, “2002 yılında 3,8 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2018 yılında 17,7 milyar dolar artmış durumda. Tüm bu verilerin yakalanmasında tarım politikalarımızın yanında hiç kuşkusuz en büyük pay çiftçilerimize ve tarım çalışanlarımıza aittir.

Çanakkale Ezine Gıda OSB ile Çanakkale'miz tarımda fark oluşturacak ve ülkemizin parlayan yıldızı haline gelecektir. Çanakkale'mizin tarımsal üretimini geliştirecek, tarımsal ürünlerimize kalite katacak bu mega projemiz, bir global projedir. Gıda OSB tamamlandığında çiftçilerimiz artık işletme sahibi olarak piyasaya girip aracısız bir şekilde mallarını satabilecekler. Emek, alın teri ve sevgiyle topraktan sofralarımıza ulaşan nice ürünleri yetiştiren, toprağımızı koruyan, başta Çanakkaleli çiftçilerimiz olmak üzere, tüm kıymetli çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor; sağlıklı, mutlu ve bereketli yarınlar diliyoruz” diye konuştu.