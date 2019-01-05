Gider: “Bizim derdimiz insanlarla değil, sistemle

Bizim derdimiz insanlarla değil, bizim derdimiz sistemle. Belediyenin, kar eden bir kurum olması değil, hizmet eden bir kurum olması gerektiğini düşünüyoruz. Küçük bir azınlığın değil Çanakkale halkının tamamının belediyeden hakkıyla hizmet alması gerektiğine inanıyoruz. Bizim tek derdimiz bu” dedi.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, AK Parti'nin geçmiş dönem yöneticileriyle bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimler öncesi çalışmalara başlayan Gider, partililerle görüş alışverişinde bulundu.

Sohbet esnasında Mehmet Gaga, “ AK Parti belediyeyi alırsa, çalışanları işten çıkaracak diye konuşuluyor. Bu da belediye çalışanları ve ailelerini tedirgin ediyor. Görüştüğümüz kişilerden böyle duyumlar alıyoruz” dedi.

Bunun üzerine önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, “Bizim gelişimizden belediye çalışanları değil, çalışmayan belediye yöneticileri rahatsız olsun. Bakın biz, meslek hayatımızda hiçbir çalışanı işten çıkarmadık. GESTAŞ'ı ilk kurduğumuzda, Türkiye Denizcilik İşletmelerinde çalışan hiç kimseyi işten çıkarmadık. Aksine kadroyu, TDİ'den gelen bu iskelet kadro üzerine kurduk. Biz, alın teri ile çalışan kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bunun bir örneğini kimse gösteremez. Şu anda Belediye çalışanları üzerinde böyle bir algı oluşturulmak isteniyor. Bunu duyuyoruz. Bu çok etik değil. Bu bizim tarzımız da değil. Çanakkale Belediyesinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. İyi yönetilse, Çanakkale'nin çok daha güzel, ferah ve daha temiz bir şehir olabileceğini düşünüyoruz, biliyoruz” diye konuştu.

‘Belediyenin kar eden değil, hizmet eden kurum olması gerektiğini düşünüyoruz'

Ayhan Gider konuşmasının devamında, “ Bakın, 2019 yılındayız, Çanakkale ile ilgili konuştuklarımız, kanalizasyon kokusu, yağmur suyu gideri, trafik, otopark... Oysa bunlar, bir kentte yaşayan insanların sahip olması gereken en temel haklar. Biz daha bunları sağlayamamışız. Bu kentte kültür merkezi olsun istiyoruz, bu kentte konser alanı olsun, daha fazla konser izleyelim istiyoruz. Daha fazla sinema salonu olsun, tiyatromuz olsun istiyoruz. Ama ondan önce, bunlara gidecek yolumuz olsun. Oraya gidince 'arabamızı nereye park edeceğiz?' diye düşünmeyelim. Konsere giderken 'kaç saat otobüs bekleyeceğiz?' diye düşünmeyelim. İnsanlar, kordon boyunda vakit geçirirken, kanalizasyon kokusu içerisinde oturmasın. Buradaki restoranda daha temiz bir ortamda yemeğini yesin istiyoruz. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Bizim derdimiz insanlarla değil, bizim derdimiz sistemle. Belediyenin, kar eden bir kurum olması değil, hizmet eden bir kurum olması gerektiğini düşünüyoruz. Küçük bir azınlığın değil Çanakkale halkının tamamının belediyeden hakkıyla hizmet alması gerektiğine inanıyoruz. Bizim tek derdimiz bu” açıklamalarına yer verdi.