Göç eden flamingolar Çanakkale Tarihi Alanda durakladı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Anafarta köyü yakınlarında bulunan Suvla Gölü, göçmen kuşların en sevilen türlerinden olan flamingoları ağırladı.

Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'ne yüzlerce flamingo akın etti. Suyun içerisinde sıralı bir şekilde duran flamingo sürüsü, Suvla Gölü üzerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.