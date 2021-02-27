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Gökçeada açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişiyi arama çalışmalarında 7 saat geride kaldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında 7 saat geride kaldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında 7 saat geride kaldı. Arama çalışmaları gece saatlerinde de devam ederken gece görüşlü helikopterler ile havadan arama çalışmaları sürüyor.


Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında saat 18.30 sıralarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2'si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri, bölgeye sevk edildi. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cesedin bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece görüşlü helikopterlerin görev aldığı çalışmalarda, gönüllü balıkçılar ise tekneleriyle çalışmalara destek veriyor.

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