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Gökçeada Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 2021 yılında restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2021 yılında restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi.


Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'ndeki ayini İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'nin de yer aldığı ayine Rum cemaati üyeleri yoğun ilgi gösterdi.


Şirinköy'ün yüksek kesiminde 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinle ibadete açılmıştı.

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