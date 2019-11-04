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Gökçeada seferleri iptal

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm tarifeli seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm tarifeli seferlerin iptal olduğunu duyurdu.


Kuzey Ege'de görülen lodos fırtınası, Çanakkale'deki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yayımladığı açıklama ile bugün Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu.


Çanakkale Boğaz hattında ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde ise şu an için henüz bir aksama yaşanmıyor.

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