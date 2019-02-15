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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.


Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi.


Kabatepe'den Gökçeada'ya seferi 14.00'de seferi yapılacak.


Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki diğer seferler ise normal devam ediyor.

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