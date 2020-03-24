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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi’nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle tüm Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle tüm Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya giden firma tarafından yeni alınan karar doğrultusunda, Bozcaada-Geyikli hattındaki günlük 6 sefer 4'e, Gökçeada-Kabatepe hattında 6 sefer 4'e, Çanakkale-Eceabat hattındaki 38 sefer 30'a, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki sefer sayısı da 36'dan 22'ye düşürüldüğü açıklandı.

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