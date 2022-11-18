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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


Açıklamada ayrıca, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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