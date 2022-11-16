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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Buna göre Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 15.00'de yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

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