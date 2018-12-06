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Gökçeada'da bir hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Botuyla yapıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik Botuyla gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik Botuyla gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık Salı günü saat 20.10 sıralarında, Gökçeada'da A.İ. adlı bir hastanın kalp krizi şüphesi nedeniyle tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından A.İ., sağlık personeli refakatinde, Gökçeada'dan bota alınarak Kabatepe Limanı'nda 112 Acil Servis Ambulansı personeline sağ ve bilinci açık olarak teslim edildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine getirilen A.İ., burada tedavi altına alındı.

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