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Gökçeada'da çadır kurulması yasaklandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde çadır kurulması yasaklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çadır kurulması yasaklandı.


Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) Gökçeada'da çadır kurmak yasaklandı. Konuyla ilgili Gökçeada Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “09.06.2020 tarihli ve 62 karar numaralı Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararına istinaden; Korona virüs (Covid-19) salgının ülkemizde etkisi bitene kadar, ilçemizde alınması gereken tedbirler kapsamında; deniz kıyılarının kirlenmesine ve orman yangınlarına yol açma tehlikesi göz önüne alınarak çadır kurulmasının (ücretli alanlar hariç) yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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