İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.


Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hat seferleri ise sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.