Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hat seferleri ise sürüyor.