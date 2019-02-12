Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (Çarşamba) Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.