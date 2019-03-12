İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de bazı feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale'de bazı feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.


Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, hava muhalefeti sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan 13:00 seferinin 14:00'de, Kabatepe'den ise 15:00 seferinin 17:00'de yapılacağını, Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den saat 20.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.