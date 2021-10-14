Gökçeada'da kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 359 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesinde usule aykırı olarak kaçak şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 355 litre kırmızı şarap, 4 litre yapma rakı, 1 adet elektrikli üzüm sıkma makinası, 1 adet üzüm pres makinası, 1 adet tıpa makinası ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adlî işlem başlatılırken, içkilere de el konuldu.