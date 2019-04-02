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Gökçeada'da küçük kız helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, merdivenden düşen 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, merdivenden düşen 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Gökçeada'da merdivenden düşen 1 yaşındaki Miray Altundal Gökçeada Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Miray, 'genel vücut travması ve sağ köprücük kemiğinde kırık' teşhisiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'SH-70' tipi helikopteriyle il merkezine getirilerek Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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