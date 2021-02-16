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Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi için Deniz Kuvvetleri seferber oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile Çanakkale’ye tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteri ile Çanakkale'ye tahliye edildi.


Gökçeada ilçesinde 3 gündür feribot seferleri yapılamayınca dün rahatsızlanan 89, 76 ve 65 yaşlarındaki üç kişi, Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale'ye nakledildi. Millî Savunma Bakanlığı'nın resmî Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Dün Gökçeada'da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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