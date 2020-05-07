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Gökçeada'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde iki farklı araçla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahsedilen araçları Kuzulimanı Feribot İskelesi'nde durdurdu. Araçların içerisinde yapılan aramada; 15 adet sentetik uyuşturucu hap (Extacy), 3 adet fişek (satışa hazır halde esrar maddesi) toplam 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan C.G. ve M.E.G., ve H.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltın alındı.


Gökçeada Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, ifadesi alınan C.G., M.E.G. ve H.G. isimli şahıslar serbest bırakıldı.

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