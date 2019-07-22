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Gökçeada'daki hasta askeri helikopterle taşındı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale’ye sevk edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale'ye sevk edildi.


Gökçeada'da rahatsızlanan 60 yaşındaki bir kadın öncelikle ilçe hastanesine sevk edildi. Buradaki kontrollerde durumunun kritik olduğu anlaşılan hastanın Çanakkale'ye acil olarak sevk edilmesine karar verildi. Deniz yoluyla sevkinin uzun süreceğine kanaat getirilerek, hastanın hava yoluyla götürülmesi talep edildi. Durumun Çanakkale Valiliğine bildirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Gökçeada'ya hareket ederek hastayı buradan aldı ve doktor kontrolünde Çanakkale merkeze getirdi. Çanakkale'ye getirilen hasta hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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