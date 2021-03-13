Gökçeadalı kasaplar sağlık kahramanları için çalışacak

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki kasaplar, Covid-19 pandemisinde kahramanca savaşan ve toplum sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunmak için 14 Mart Tıp Bayramı süresince, Gökçeada Kuzusu etini ücretsiz işleyecekler.

Gökçeadalı kasaplar, dünyanın en sağlıklı ve lezzetli kırmızı etlerinden biri olarak öne çıkan Gökçeada kuzusunu Tıp Bayramı haftası süresince sağlık çalışanları için ücretsiz işleyecek. Gökçeada kuzusu projesinde kasap olarak görev alan Shatlyk Jemmedov, “Pandemi döneminde sağlık çalışanları için bir şeyler yapmayı hep düşündük, tıp bayramı bu düşüncemizi hayata geçirmemize vesile oldu. Projenin yönetimi 14 Mart Tıp Bayramı haftası sağlık çalışanları için Gökçeada kuzusunu ücretsiz işleme kararı aldı. Bunun dışında Kargo firması ile görüşüldü özel fiyat alındı. Bu hafta sağlık çalışanlarından kargo ücreti de alınmayacak. Gökçeada olarak, Gökçeada kuzusunu ücretsiz işleme ve kargoyla birlikte sağlık çalışanlarına ulaştırarak teşekkürlerimizi sunmak istedik” dedi.

“Çam sakızı, kasap ikramı “

Pandeminin ilk gününden bu yana canla başla çalışan sağlık çalışanlarına minnetlerini göstermek için böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren Jemmedov, “Gökçeada kuzusu lezzeti kadar sağlık açısından taşıdığı faydalar nedeniyle tüketilen bir ürün. Doktorların ve beslenme uzmanlarının Gökçeada kuzusunu tavsiye ettiğine sık sık tanık oluyoruz. Aslında sağlıkçılarımız hastaları kadar kendi sağlıklarına da dikkat etmeli. Bizlerde sağlıkçılarımız için hem lezzetli hem de sağlıklı bir et olan Gökçeada kuzusunun ücretsiz işlenmesi ve ücretsiz kargo hizmetini kapsayan kampanya yaptık. 14 Mart Tıp Bayramı ve sonrasındaki hafta boyunca yüzde yüz doğal beslenen Gökçeada kuzusu siparişi veren sağlık çalışanlarımızdan etin işlenme ücretini ve kargo ücretini almayacağız. Çam sakızı, kasap ikramı" diye konuştu.