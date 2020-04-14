İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, “15 Nisan 2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kapatepe-Gökçeada hattındaki iptal nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.