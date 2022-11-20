Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.