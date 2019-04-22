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Görme engelli çocuklara ‘Çikolata' etkinliği

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki İlçe Emniyet personeli 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu dolayısıyla Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu’nda düzenlenen ‘ Çikolata’ etkinliğine katıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki İlçe Emniyet personeli 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu dolayısıyla Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu'nda düzenlenen ‘ Çikolata' etkinliğine katıldı.


Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki İlçe Emniyet personeli 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu dolayısıyla ilçede eğitim ve öğretimini sürdüren Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu'nda düzenlenen ‘ Çikolata' etkinliğine katıldı.


Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Özkan Özkan ve İlçe Emniyet personeli Keşifler Adası Özel Kreşi, Kız Meslek Lisesi Anaokulu ve Bağımsız Anaokuluna Ziyarette bulundu.


Çocuklarla birlikte eğlenceli anlar geçiren İlçe Emniyet Müdürü Özkan, tüm Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

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