Gripin konseri 17 Burda'da

Açıldığı günden itibaren Çanakkale'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, sevilen rock grubu Gripin'i ağırlıyor. Gripin, 30 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Sahne 17'de vereceği konserle müzikseverlerle buluşacak.

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, ünlü rock grubu Gripin'in konserine ev sahipliği yapıyor. 30 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak konserde Gripin, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyleyecek.

Esas 17 Burda AVM, Gripin konseri ile keyifli ve müzik dolu anları paylaşmak için ziyaretçilerini bekliyor.