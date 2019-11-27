İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gripin konseri 17 Burda'da

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), Gripin konseri ile ziyaretçilerini karşılayacak.


Açıldığı günden itibaren Çanakkale'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, sevilen rock grubu Gripin'i ağırlıyor. Gripin, 30 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Sahne 17'de vereceği konserle müzikseverlerle buluşacak.


Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, ünlü rock grubu Gripin'in konserine ev sahipliği yapıyor. 30 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak konserde Gripin, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyleyecek.


Esas 17 Burda AVM, Gripin konseri ile keyifli ve müzik dolu anları paylaşmak için ziyaretçilerini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.