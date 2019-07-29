GUBY'nin ve GMYO'nun Akademik Kurul Toplantıları gerçekleşti

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY) ve Gökçeada Meslek Yüksekokulu'nun (GMYO) ortaklaşa gerçekleştirdiği akademik kurul toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, GUBY Müdürü Öğr. Gör. Cahit Akkaya, GMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bil, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

Gökçeada Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşen akademik kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bil ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Cahit Akkaya'nın öğretim üyelerinin akademik performansları, proje sayıları ve yayınlar ile birimlerin faaliyetlerine dair bilgilendirmelerinin bulunduğu sunumların ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat yaptığı konuşmada, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Üniversitemizin Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi arasına girmesini istiyorsak hep birlikte çok çalışmalıyız” dedi.

Rektör Murat, üniversitelerin her aşamada araştırma faaliyetlerine önem vermesi gerektiğini belirterek, “Öğretim elemanlarımız derslerdeki başarısı yanında, bilimsel amaçlı araştırmalar ve akademik yayınlar yaparak da bilime katkı sağlamalıdır. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise çok çalışmaktan geçmektedir. Aziz Sancar çok çalışmasaydı Nobel Ödülü alabilir miydi, adını tüm dünyaya duyurabilir miydi?” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından toplantı soru-cevap ve dilek- temenniler bölümüyle sona erdi. Toplantının ardından her iki okulda da incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, üniversite tarafından yaptırılan lojman ve misafirhane binasında incelemelerde bulundu; lojman ve misafirhanenin Gökçeada'da görevli olan hocaların konaklama sorununu çözdüğünü belirtti.

Rektör Murat; Gökçeada Belediye Başkanlığını, Gökçeada 5. Komando Alay Komutanlığını, Gökçeada İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Gökçeada Deniz Araştırma Birimini, adanın tarihi ve turistik yerlerini gezerek Gökçeada ziyaretini tamamladı.