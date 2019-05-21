Gümüşçay'da 3 bin kişilik iftar

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, belediye tarafından 3 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Gümüşçay Belediyesinin düzenlediği iftar programına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Cumhuriyet Bassavcısı Bahri Yalçınöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeği öncesinde ilahi dinletileri yapıldı. 3 bin kişilik iftar yemeğinde 8 noktada yemek dağıtımı yapıldı. Oruçların açılması sonrasında dualar edildi.

Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, “Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Geleneksel iftar yemeğimizi Allah'ın izini ile bu sene gerçekleştirdik . Ramazan ayının bolluk bereket ayı olduğunu, insanların dayanışma ve birlik içinde bu ayı kardeşçe kutlaması gerektiğine inandığını söyleyerek, iftar programına katılan herkese teşekkür ederim” dedi.