Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Avrupa yolunda

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki, Çan Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus + Projesi kapsamında meslek eğitim, öğrenci ve personel etkinliği “Etkileyici Sunum ve Pasta” için Avrupa deneyimi projesi gerçekleştirilecek.

Erasmus + Projesi kapsamında meslek eğitim, öğrenci ve personel etkinliği “Etkileyici Sunum ve Pasta” için Avrupa deneyimi projesi gerçekleştirilecek. 12 aylık bir süre içerisinde gerçekleştirilecek olan proje içerisinde hazırlık, hareketlilik, yaygınlaştırma ve değerlendirme faaliyetlerinin hepsi bir bütün içerisine proje içerisinde görev alan personele projeyi yürütme tecrübesi kazandırılacak. Hareketlilik faaliyetleri Çek Cumhuriyeti ve Avustralya ülkelerine düzenlenecek.

Proje kapsamında ilk hareketlilik 02.01.2019 ile 02.02.2019 tarihleri arası Çek Cumhuriyeti'nde ki SOS'a SOU Cakovice kurumunun koordinatörlüğünde okulun 5 öğrencisi ve 1 refakatçi öğretmen eşliğinde staj faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Öğrenciler servis hazırlığı ve sunum teknikeri konusunda staj yapacaklar. Öğrenciler bu hareketlilik kapsamında yiyecek, içecek hizmetlerinde servis ve sunum teknikleri üzerinde bilgi ve tecrübe kazanacaklar.

Okulun 2. Staj hareketliliği de 24.03.2019 ve 06.04.2019 tarihleri arsından 9 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen eşliğinde Avustralya'da ki Cafe Afro kurumunda gerçekleştirilecek olup yiyecek, içecek hizmetlerinde okuyan öğrenciler Avusturya ülkesinde yapacakları staj ile farklı pasta yapım teknikleri öğrenecekler ve pasta süsleme konusunda belirli kalıplaşmış tekniklerin üzerine özgün ve yeni teknikler ile Çan ilçesine dönecekler. Projenin toplam hibe tutarı 19.400 Euro olup Erasmus + projesi kapsamında olacak.