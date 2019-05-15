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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Rum asıllı bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Rum asıllı bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, gece yarısı saat 00.15 sıralarında Gökçeada-Tepeköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepeköy'de restoran işleten Atanaş Muhali, çalışanlarını ilçenin merkezine bıraktı. Muhali'nin dönüş yolunda kullandığı 17 GN 063 plakalı hafif ticari araç henüz belirlemeyen bir şekilde şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Atanaş Muhali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra Muhali'nin cenazesi Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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