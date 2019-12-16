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'Hayat Kime Güzel', Bigalılarla buluştu

İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen ‘Hayat Kime Güzel’ adlı tiyatro gösterisi Biga halkı için perde açtı.

İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen ‘Hayat Kime Güzel' adlı tiyatro gösterisi Biga halkı için perde açtı.


Atatürk Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sergilenen ‘Hayat Kime Güzel' isimli 2 perdelik komedi tiyatro oyunu Bigalı tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi. Oyunu Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan da izledi. Tekin Duman ve Çınar Şahin tarafından yazılan, Faruk Sofuoğlu, Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı'nın rol aldığı ‘Hayat Kime Güzel' tiyatro oyunu sonunda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından oyuncular adına Faruk Sofuoğlu'na plaket, Feride Erdoğan tarafından ise oyuncu Tuba Erdem'e çiçek takdim edildi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, Atatürk Kültür Merkezi'nin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyet etkinliklerini ağırlamaya devam edeceğini belirtti. Yapımcı ve oyuncu Faruk Sofuoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a sanata verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sofuoğlu, ayrıca Biga'da heyecanlı ve yoğun bir izleyiciyle buluştuklarını ifade ederek tüm oyuncu ekibi olarak büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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