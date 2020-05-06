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Hayırsever iş adamından 500 kolilik erzak yardımı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hayırsever bir iş adamı, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 500 adet gıda erzak kolisini Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayırsever bir iş adamı, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 500 adet gıda erzak kolisini Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim etti.


İlçenin hayırsever iş adamlarından Mehmet Emin Erkan, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 500 adet gıda erzak kolisini bir kamyon içerisinde vakıf yetkililerine teslim etti.


Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik yapılan yardım için Erkan'a teşekkür ederek, "İş adamımız Mehmet Emin Erkan beye yaptığı yardım için teşekkür ederiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimiz bu kolileri ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştıracak” dedi.

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